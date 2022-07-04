Вашингтон, 4 июля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Мультфильм «Миньоны: Грювитация» показал уверенный старт в премьерные выходные. Об этом сообщило издание Variety.

Цитата из м/ф «Миньоны». реж. Кайл Балда, Пьер Коффан. 2015. США Сами пошутили, сами посмеялись

Так, мировые сборы анимационной ленты составили $202,2 млн, из которых $127,9 приходятся на домашний прокат. Ожидается, что «Грювитация» сумеет обойти по дебютным сборам ленту «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны», тем самым став самым кассовым фильмом, вышедшем в праздничные выходные Дня независимости США.

Напомним, мировая премьера «Миньоны: Грювитация» состоялась 30 июня 2022 года. В России выход проекта был отменён.