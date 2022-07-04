Якутск, 4 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. На село Борогонцы Усть-Алданского района Якутии, где всё было готово для проведения Спортивных игр народов республики, обрушился ураган. Штормовой ветер разрушил часть конструкций и декораций, пострадали 18 человек, сообщил в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

Valday.com Ураган

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В том числе были травмированы трое детей. Штормовой ветер налетел сразу после открытия стадиона и памятника легенде района, силачу и народному герою Майа5атта Бэрт Хара.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Дал поручение Правительству республики оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а также принять все необходимые меры по устранению последствий природного бедствия», — отметил Айсен Николаев.

Как сообщалоИА REGNUM, во время ураганного ветра, накрывшего Забайкалье 2–3 июля, пострадали 12 объектов.