Москва, , 10:14 — REGNUM В настоящее время нет оснований надеяться на то, что спад российской экономики замедлится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Падение Finobzor.ru

«Пока нет причин говорить о том, что спад российской экономики замедлится. Напротив, есть опасения, что в III–IV кварталах он ускорится. По ряду причин, — сказал Мастеров. — Во-первых, будут усиливаться последствия разрыва логистических и производственных цепочек с зарубежными странами. Всё острее будет дефицит импортных комплектующих, от которых сильно зависят многие отрасли промышленности. Эффективность работы схем в рамках параллельного импорта пока вызывает сомнения, поскольку западные страны будут стремиться противодействовать работе подобных схем. Кроме того, это будет вести к увеличению себестоимости производства, что, в свою очередь, ударит и по потребительскому сегменту, и по производственному сектору».

В любом случае, как отметил экономист, потребуется время на выстраивание эффективно работающих цепочек.

«Второе — это высокая вероятность развития во втором полугодии мирового финансового и экономического кризиса, вызванного дефицитом продовольствия, высокой стоимостью энергоресурсов, трудно контролируемой высокой инфляцией, диспропорциями между финансовым и реальным секторами экономики, а также последствиями пандемии, — сказал Мастеров. — В-третьих, общее замедление деловой и потребительской активности будет также способствовать дальнейшему ухудшению экономической динамики в России».

По его словам, могут обостриться проблемы, связанные с неблагоприятным инвестиционным климатом и недофинансированием экономики, с технологическим отставанием российской промышленности, высоким физическим и моральным износом основных средств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, будет ли ускоряться инфляция в России в III квартале 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Мастеров спрогнозировал, будет ли ускоряться инфляция в РФ