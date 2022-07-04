Кызыл, 4 июля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле по факту крупного пожара на складских помещениях организована прокурорская проверка. Возгорание произошло в районе «Правый берег» утром 4 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Тувы Пожар на складах в Кызыле

На борьбу с огнём были привлечены все силы пожарно-спасательных частей города. В результате пожар удалось ликвидировать на площади 2,8 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.

«При выявлении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Процессуальная проверка, проводимая органом дознания, находится на контроле прокуратуры», — добавили в надзорном ведомстве.