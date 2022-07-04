Канберра, 4 июля, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Подразделения Сил обороны Австралии были развернут в районе Виндзора (штат Новый Южный Уэльс), который является одним из наиболее пострадавших районов от наводнений. Об этом 4 июля сообщил телеканал Nine News.

U.S. Air Force Австралийские солдаты

Отмечается, что военные помогают гражданским службам в районе Винигарда.

Ранее в тот же день премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте заявил на пресс-конференции, что из-за наводнения было эвакуировано уже свыше 32 000 жителей Сиднея.

Сейчас синоптики отмечают, что в ближайшие часы ливни стихнут. Однако она добавляют, что вода по-прежнему будет прибывать в уже подтопленные районы еще какое-то время.