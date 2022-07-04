Исламабад, 4 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. После распоряжения премьер-министра Пакистана об увеличении импорта угля из Афганистана за рупии, пакистанские СМИ сообщают, что страна ежедневно импортирует из Афганистана около 3 тысяч тонн угля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Газета «Дан» сообщила со ссылкой на пакистанского чиновника, что согласно распоряжению премьер-министра Пакистана начат импорт угля из Афганистана и его транспортировка на электростанции.

«Несколько дней назад правительство поручило соответствующим ведомствам, особенно Пакистанским железным дорогам, принять специальные меры для безопасной и быстрой перевозки угля», — заявил пакистанский чиновник.

По его словам, в настоящее время через железнодорожную станцию Хушхалькот ежедневно следует около 3000 тонн угля. Ожидается, что поставки угля достигнут 20 000 тонн в сутки после начала его транспортировки через Мианвали в пакистанской провинции Белуджистан.

Министерство финансов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повысило цену на уголь до 200 долларов за тонну после распоряжения премьер-министра Пакистана. Однако указанный выше чиновник пояснил, что, поскольку Исламабад платит за уголь в пакистанских рупиях, повышение цен может не иметь существенного значения.

Следует отметить, что импорт угля из Афганистана экономит пакистанскому бюджету 2,2 миллиарда долларов.