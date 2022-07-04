Иркутск, 4 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 4 июля известил о своей встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в РФ Камрул Ахсаном. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по различным направлениям, включая образование, взаимодействие бизнеса, взаимные поставки продукции и услуг.

Правительство Иркутской области Глава Приангарья Игорь Кобзев на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в РФ Камрул Ахсаном

В 2021 году объем двустороннего товарооборота Иркутской области и Народной Республики Бангладеш составил более 3 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом в пять раз. Рост связан с увеличением экспортных поставок электротехнического оборудования. Также регионом поставляются древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Из Народной Республики Бангладеш в Иркутскую область импортируется текстильная продукция.

«Правительство Иркутской области готово оказывать всестороннюю поддержку инициативам, направленным на укрепление и активизацию международных связей. И мы приглашаем молодежь Народной республики Бангладеш к участию в ежегодном Международном молодежном форуме «Байкал», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года наводнения, каких не наблюдалось как минимум за последние 122 года, обрушились на северо-восток Бангладеш.

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