Канберра, , 10:16 — REGNUM С 6 июля гражданам иностранных государств больше не нужно будет декларировать свой статус вакцинации от COVID-19, чтобы попасть на территорию Австралии. Таким образом, не привитые от COVID-19 пассажиры будут допущены на континент впервые более чем за два года. Об этом 3 июля сообщил телеканал Nine News.

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Сейчас в Австралию могут попасть лишь непривитые австралийцы и владельцы виз некоторых категорий, но уже с 6 июля всем путешественникам будет разрешен въезд, независимо от того, были ли они привиты или нет.

Это также означает, что пассажирам не нужно будет заполнять пассажирскую декларацию, которая, по признанию официальных лиц, «нуждается в доработке».

«По мере того, как все больше и больше из нас путешествуют по миру, и мы все более уверенно справляемся с рисками, связанными с COVID-19, наши аэропорты становятся все более загруженными», — заявила на пресс-конференции министр внутренних дел Австралии Клэр Онил.