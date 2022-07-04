Канберра, , 10:14 — REGNUM Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг считает, что ее страна сталкивается с «самыми сложными стратегическими обстоятельствами со времен Второй мировой войны», поскольку борьба за влияние в Индо-Тихоокеанском регионе усиливается. Об этом она рассказала журналистам телеканала 3 июля.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг penrithsustainabilityunit

Зловещее заявление главы австралийской дипломатии прозвучало в тот момент, когда Китай резко усилил свой авторитет в регионе. В этой связи многие эксперты в области безопасности предупреждают, что азиатская сверхдержава пытается установить военный плацдарм у «порога» Австралии.

«То, как мы реагируем на это, — это тест на лидерство», — сказала Вонг.

В то же время министр отрицала, что Австралия изо всех сил пытается компенсировать растущее влияние Китая.

«Я бы не назвала это суетой. Я бы назвала это необходимостью», — отметила она.