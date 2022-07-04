Баку, 4 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Министерство обороны Азербайджана 4 июля заявило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских Вооружённых сил (ВС) на границе между двумя странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

«В ночь на 4 июля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Заркенд Басаркечярского района на государственной границе, подвергали интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кельбаджарского района», — говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского минобороны.

Также указывается, что после этого подразделения ВС Азербайджана предприняли «адекватные ответные меры» и добавляется, что в данный момент ситуация на этом направлении является стабильной, а «оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений азербайджанской армии».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что товары, которые будут провозить по территории Армении в случае разблокирования маршрута между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, будут облагаться налогом.