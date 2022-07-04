Молдавия, 4 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Многие граждане Молдавии доверились правым партиям, но те за последние десять лет сделали для страны только хуже. Об этом заявил лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в обращении, обнародованном 4 июля на его странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

«Благодаря действиям [президента] Майи Санду, которая плевала на восточных соседей, сегодня мы получили с вами самую неприятную и неприемлемую за всю историю Молдавии цену на энергоносители, цену, которая вызвала резкую дикую инфляцию, цену, которая в зиму фактически не даст людям выжить», — заявил Шор.

Он отметил, что правые партии обещали, что Европа окажет поддержку, но её так и нет. Они обещали, что республика войдёт в Европу, но этого не произошло, а ситуация постоянно ухудшается.

«Наши власти постоянно кричат о Европе, а мы находимся там, где лучше рифмуется с ней», — заявил лидер партии.

Шор также заявил, что правые политики многое обещали, но забывали об обещаниях сразу после прихода к власти. По его мнению, Молдавии для выживания нужно держать «равноудаленно хорошие отношения» и Западом, и с Востоком.

Напомним, оппозиционные партии Молдавии регулярно проводят протестные акции. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон и «Шор» ранее сделали заявления, что всем оппозиционным силам нужно объединиться, чтобы сменить правящий режим.