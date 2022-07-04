Новосибирск, 4 июля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Новосибирская область входит в десятку российских регионов с самым большим количеством самозанятых. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы.

Самозанятый

«За первое полугодие количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 26 тыс. человек, — уточнили в УФНС. — По состоянию на 1 июля 2022 года в регионе зарегистрировано 109,5 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Это в два раза больше, чем на аналогичную дату 2021 года».

Общая сумма полученного плательщиками НПД дохода за шесть месяцев текущего года составила 8 млрд рублей, налог к уплате — 372,7 млн рублей.