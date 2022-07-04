Канберра, , 10:13 — REGNUM У двух детей в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) диагностировали дифтерию горла, что произошло впервые на континенте в это столетие. Об этом 4 июля сообщил телеканал Nine News.

Медицина

Первые случай дифтерии у двухлетнего мальчика был подтвержден 2 июля. 3 июля стало известно, что аналогичное инфекционное заболевание подхватил еще один маленький мальчик.

Отмечается, что оба ребенка были госпитализированы. Как сообщили медицинские власти, ни один из них не был привит от дифтерии.

Дифтерия — это заразное заболевание, распространение которого можно предотвратить с помощью вакцинации. Она распространяется в основном воздушно-капельным путем при тесном контакте с человеком, в организме которого есть бактерия.