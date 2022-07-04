* запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, 4 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Афганистане талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командир использовал военный вертолёт для перевозки своей жены из провинции Логар в Хост. Об этом сообщают местные источники в провинции Логар, пишет газета «8 Собх».

(сс) DVIDSHUB Вертолет

Этот командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), личность которого пока не установлена, женился на девушке из кишлака Шах Мазар уезда Барахибарак провинции Логар и доставил новобрачную в провинцию Хост на военном вертолёте.

В кишлаке Шах-Мазар рассказывают, что один из его жителей выдал свою дочь за этого командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинции Хост, получив калым (выкуп за невесту) в размере 1 200 000 афгани.

По информации жителей кишлака, этот командир принадлежит к «Фракции Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в социальных сетях были опубликованы видео, на которых вертолёт приземляется возле кишлака Шах-Мазар и талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командир увозит молодую жену из отцовского дома.