Уфа, , 10:12 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров возглавил делегацию республики на международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит в Екатеринбурге. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба главы региона.

Иннопром Пресс-служба Южного горно-металлургического комплекса

Отмечается, что Хабиров намерен провести рабочие встречи, в том числе международного уровня.

«Неделя выдалась очень насыщенной деловыми поездками. И сегодня делегация Башкирии работает на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Запланированы встречи и переговоры, обменяемся опытом с коллегами. Ждите новостей», — сообщил Хабиров в своем телеграм-канале.

Промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге с 2010 года. В 2021 году выставка проходит в двенадцатый раз. Посетителями выставки являются специалисты промышленных предприятий из субъектов Российской Федерации и 25 стран мира, главы федеральных и региональных органов власти, а также институтов развития.