Иркутск, , 10:08 — REGNUM В пострадавших от мощнейшего наводнения территориях Иркутской области за три года восстановили 157 км дорог и 37 мостов, сообщает 4 июля телеграм-канал правительства региона.

Восстановленные дорога и мост после потопа в Приангарье Правительство Иркутской области

Летом 2019 года 11 районов пострадали от наводнения. Было повреждено 54,88 км дорог регионального значения, 19 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 104,8 км дорог местного значения, 23 моста и 52 трубы.

«Это очень большой объем поврежденной транспортной инфраструктуры. Практически все объекты восстановлены, осталось всего четыре. Это строительство железобетонного моста в Нижнеудинском районе, реконструкции двух мостов в Тулунском районе и дороги Голуметь — Новостройка в Черемховском районе», — пояснил губернатор Игорь Кобзев.

Окончание строительства моста через р. Уда у с. Казачья Бадарановка запланировано на 2023 год. Мост через р. Изегольчик сдать в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

Мост через р. Малый Едогон на дороге Тулун — Икей в ближайшее время начнут реконструировать. Также сейчас идет согласование проектной документации на 3 км пути между с. Голуметь и п. Новостройка.

Как сообщало ИА REGNUM, пострадавших от наводнения территориях Иркутской области завершены работы на 67 социальных объектах, включенных в программу по восстановлению инфраструктуры.

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