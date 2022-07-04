Томск, 4 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Томске вынесен приговор директору компании, занимающейся грузоперевозками железнодорожным транспортом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, её обвиняли в даче взятки должностному лицу.

Восточное межрегиональное СУ СКР Взятка

По данным следствия, в 2017 году фирма заключила договор аренды с областным дорожным ремонтно-строительным управлением. В течение года после этого начальник коммерческого отдела управления получал информацию о несвоевременной оплате аренды, а также превышении площади арендуемого железнодорожного подъездного пути.

Нарушения могли стать основанием для расторжения договора в одностороннем порядке, о чём чиновник рассказал подсудимой. В результате стороны договорились, что директор фирмы заплатит за бездействие начальника управления. В целях конспирации деньги перечислялись на банковскую карту супруги последнего.

«Таким образом, фигурантка передала начальнику отдела лично путём безналичных банковских переводов взятку в общей сумме 624 тыс. рублей. Противоправная деятельность подсудимой была пресечена сотрудниками ОЭБиПК Томского ЛО МВД России. Вину в совершенном преступлении она признала в полном объеме», — отметили в ведомстве.

По итогам слушаний подсудимая приговорена к пяти годам лишения свободы со штрафом 450 тыс. рублей с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей.