Грозный, 4 июля 2022, 10:08 — REGNUM В Чечне организована проверка по факту гибели в водоеме отца и дочери. Во время купания мужчина увидел, что его 16-летняя дочь начала тонуть. Он бросился её спасать и утонул вместе с девочкой. Следственный отдел по Шелковскому району проводит доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СКР по региону.
Инцидент произошел днем 3 июля. Семья отдыхала на берегу озера в станице Червленная. По предварительным данным, люди купались в необорудованном для этого месте.
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