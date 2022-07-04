Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Трактор, за штурвалом которого находился скончавшийся во время движения мужчина, столкнулся с четырьмя припаркованными автомобилями на Кубинской улице в Санкт-Петербурге. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП на Кубинской улице в Петербурге. Цитата vk.com Группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Как сообщают в дорожной полиции, водителю стало плохо во время управления трактором, причиной его смерти мог стать сердечный приступ. В результате потери управления в 7:30 мск 4 июля на Кубинской улице трактор столкнулся в четырьмя припаркованными автомобилями.

По факту аварии с участием трактора проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.