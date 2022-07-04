Канберра, , 10:11 — REGNUM «Горнодобывающая королева» Джина Райнхарт оказалась одной из немногих миллиардеров, состояние которых не уменьшилось, в то время как 500 самых богатых людей мира потеряли 2 триллиона долларов в первой половине 2022 года. Ей как раз, наоборот, удалось заработать на поднятии цен на мировых рынках. Об этом 4 июля сообщил телеканал Nine News.

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В отличие от Илона Маска, Джеффа Безоса и Марка Цукерберга, каждый из которых потерял более 80 миллиардов долларов за несколько месяцев, состояние Райнхарта в этом году значительно выросло.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, Райнхарт накопила еще 410 миллионов долларов в период с января по июнь, что составляет примерно весь ВВП Островов Кука. Сейчас ее состояние оценивается в 28 миллиардов долларов.

Райнхарт извлекла выгоду из недавнего бума цен на железную руду, в то время как многие из тех, кто заработал свои огромные состояния в технологическом секторе, наблюдали, как число нулей на банковских счетах сокращается.