Мельбурн, Австралия, 4 июля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Через несколько дней флаг австралийских аборигенов будет постоянно вывешиваться над главным мостом второго по величине города Австралии Мельбурна. Об этом стало известно 4 июля, передает телеканал NineNews.

Richard Jones Мельбурн

Как правило, флаг аборигенов вывешивался на мосту во время недели примирения и недели аборигенов в Австралии с 2019 года.

Но местные власти, решили, что когда очередная неделя аборигенов, которая закончится в эти выходные, пройдет, то флаг по-прежнему будет развеваться на главном мосту Мельбурна.

«Мост Вест-Гейт сейчас является одной из наших самых заметных достопримечательностей. Тысячи автомобилистов, которые пользуются мостом каждый день, смогут увидеть флаг аборигенов, гордо развевающийся над нашим городом», — объявил журналистам министр транспорта Виктории Бен Кэрролл.