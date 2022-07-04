Новосибирск, 4 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников остался недоволен тем, как информируют население о профилактике коронавируса. Об этом он сказал сегодня, 4 июля, на оперативном совещании.

Yarregion.ru Вакцинация от коронавируса

«Помню, мы и СМС-информирование делали, и информировали через соцсети. А сейчас? Я к себе применяю. Сижу вот, слушаю, высчитал — у меня на этой неделе как раз ровно полгода с момента заболевания, нужно вакцинироваться. Сам бы не вспомнил, никто бы не напомнил», — цитирует редакция «НГС Новости» Травникова.

Глава региона подчеркнул, что COVID-19 — это важное дело и поручил заняться этим вопросом.