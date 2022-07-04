Кызыл, 4 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинения руководителю и участникам экстремистского сообщества в Туве. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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По данным СК, в рамках данного дела 14 фигурантов арестованы, в отношении ещё одного проводится судебно-медицинская экспертиза в связи с состоянием его здоровья.

Всего обвиняемые, по версии следствия, являлись участниками движения «А. У. Е.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пропагандировали криминальные ценности и асоциальное поведение.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 282.2, 282.3 и 210.1 УК РФ», — говорится в материале пресс-службы СК.