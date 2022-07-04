Канберра, , 10:09 — REGNUM Неисчислимо огромное количество пчел и ульев будет уничтожено во всей юго-восточной части Австралии. Это станет ответом властей на вспышку варроатоза, угрожающего пчелиной отрасли страны, которая приносит экономике 70 миллионов долларов в год. Об этом 4 июля сообщил телеканал Nine News.

Пчелы

3 июля правительственные чиновники из штата Новый Южный Уэльс разрешили пчеловодам перемещать ульи, которые рискуют быть затопленными из-за подъема паводковых вод, подальше на возвышенности. Однако если пасечники это сделают, то они не смогут переместить их обратно после того, как вода отступит.

Вскоре для пчеловодов Австралии стало еще больше плохих новостей: клещ варроа, который вызывает заболевание варроатоз, был обнаружен на трех объектах в заливе Танилба, Солт-Эш и Мэйфилд-Уэст.

Эти привело к тому, что надзорные органы установили 10-километровую зону ликвидации. Это означает, что все ульи в этом радиусе будут систематически подвергаться уничтожению.