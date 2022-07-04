Чита, 4 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Забайкалье может ухудшиться паводковая обстановка: уже в конце недели может начаться подъём уровня рек, сообщил 4 июля руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья Александр Жужурин.

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкалье

По его словам, если неблагоприятные прогнозы выпадения осадков оправдаются, то в конце предстоящей недели увеличение воды произойдёт во всех реках края, наиболее интенсивное — по западным, южным и восточным районам.

«Поверхность таких водоёмов, как Чикой, Хилок, Менза, Ингода, Ага, Шилка, Онон, Унда, Газимур, Нерча и Аргунь в этом случае поднимется на отметку от 50 до 110 сантиметров. Это может привести к выходам воды на пойму и к обмывам участков дорог местного назначения», — пояснил чиновник.

Напомним, что центр управления в кризисных ситуациях в Главном управлении МЧС России по Забайкальскому краю организовал контроль над возможным ухудшением гидрологической обстановки.

В конце июня 2022 года в четырех районах Забайкалья (Балейском, Сретенском, Могочинском и Оловяннинском) из-за обильных осадков сложилась напряженная ситуация с подъемом уровня воды в реках.

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