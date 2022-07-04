Ульяновск, 4 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области при участии федерального центра в рамках национального проекта развивается спортивная инфраструктура, в том числе разрабатываются проекты по созданию нового ледового дворца и дворца игровых видов спорта. Это будет способствовать повышению качества жизни жителей, его социальной защищённости и доступности инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Данные вопросы были подняты в Ульяновске на встрече министра спорта России Олега Матыцина с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

https://ulgov.ru/ Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Ульяновской области Алексей Русских

Стороны обсудили повышение доступности спортивных объектов для жителей Ульяновской области. Глава Минспорта РФ отметил большое внимание руководства региона к созданию инфраструктуры и развитию спорта в целом и подчеркнул необходимость создания комфортных условий для занятий спортом в сельской местности. Не менее важной задачей остаётся подготовка кадров для работы на селе и обеспечение социальных гарантий для специалистов.

Олег Матыцин напомнил, что стоит задача доведение до 70% доли жителей, занимающихся спортом:

«И мы настроены на то, чтобы не снижать темпы строительства инфраструктуры и организации соревнований. Но этот показатель мы достигнем только вместе с вами, с регионами. Федеральный центр обладает большими возможностями, но ему нужна мощная опора, и здесь мы эту опору чувствуем и видим. В любом случае хочу поблагодарить за такой конструктивный диалог. Мы будем искать возможности для реализации предложенных вами проектов», — подчеркнул глава федерального ведомства.

Алексей Русских рассказал Олегу Матыцину о реализации в Ульяновской области проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», а также о темпах строительства спортивных объектов и новых запланированных проектах. Губернатор поблагодарил министра «за огромную поддержку» важных для Ульяновской области проектов.

«Мы продолжаем создавать условия для того, чтобы занятия физической культурой и спортом стали по-настоящему доступными для жителей региона. Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» продолжается возведение новых объектов в Ульяновской области, включая крытый футбольный манеж, Дворец единоборств, Центр борьбы», — сказал Алексей Русских.

В числе основных направлений — развитие спортивной инфраструктуры на селе, в том числе создание новых площадок ГТО, ремонт и благоустройство стадионов и спорткомплексов, обновление инфраструктуры.

«На селе ещё много работы и здесь нам понадобится поддержка. Кроме того, мы сейчас работаем над проектами по созданию в регионе нового ледового дворца и дворца игровых видов спорта, и здесь нам также важно внимание и содействие со стороны Минспорта РФ», — отметил губернатор.

Напомним, что рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» одна из государственных задач — вовлечение жителей в спортивный и здоровый образ жизни, в том числе наиболее подходящий вид физической активности. В Ульяновской области планируется увеличение показателя числа занимающихся спортом с 45% до 55% к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Ульяновской области стартовала VIII Всероссийская летняя Универсиада. В ней принимают участие студенты из более чем 70 регионов, представляя свыше 170 вузов. Соревнования начались 4 июля и будут проходить по 15 июля по шести видам спорта: шахматы, бадминтон, бокс, греко-римская борьба, спортивное ориентирование и тхэквондо. Вход на состязания свободный.