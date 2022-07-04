Канберра, , 10:05 — REGNUM Премьер-министр Нового Южного Уэльса, самого населенного штата Австралии, Доминик Перротте призывает жителей региона продолжать прислушиваться к советам спасателей. По состоянию на 4 июля более 32 000 человек были эвакуированы из-за наводнения в Сиднее, передает телеканал Nine News.

Оперный театр. Сидней

В западной и юго-западной частях города в настоящее время действуют более 70 оповещений спасательных служб об эвакуации, поскольку три крупные реки вышли из берегов в результате очередного «опасного для жизни» наводнения.

В других частях города действует еще более 60 предупреждений об эвакуации.

Наводнения были вызваны сильными осадками, что привело к разливу трех рек: Хоксбери, Непин и Джордж.