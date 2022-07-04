Лондон, , 10:01 — REGNUM Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший впервые в карьере выиграл гонку «Формулы-1». 3 июля он победил на Гран-при Великобритании.

Сайнс впервые поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Второе место занял мексиканец Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл». Замкнул тройку британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

На сегодняшний день в личном зачёте лидирует нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен, набравший 181 очко. На втором месте идёт Серхио Перес со 147 очками. Замыкает тройку пилот «Феррари» Шарль Леклер (138). Сайнс занимает четвёртую позицию со 127 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, гонка «Формулы-1» на британской трассе Сильверстоун была остановлена из-за крупной аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии остановили гонку «Формулы-1» из-за крупной аварии