Воронеж, , 10:00 — REGNUM В 555,1 млн рублей обойдётся строительство нового корпуса Театра оперы и балета в Воронеже. Победителем торгов стала воронежская компания ООО «Торгово-строительное предприятие «Воронежстройкомплекс», следует из документов закупки.

Театр оперы и балета в Воронеже Анна Кумицкая © ИА REGNUM

В торгах на контракт по строительству нового корпуса оперного театра участвовали два претендента, в ходе торгов начальная цена была снижена на 5, млн рублей, до 555,1 млн.

Новое пятиэтажное здание на улице Плехановской подрядчик должен сдать до 15 ноября 2024 года. Проект предполагает размещение в здании склада, мастерских, гардеробных, хранилищ и примерочных, репетиционных залов. В здании будет два подземных технических этажа.

Строительство нового корпуса должно решить проблему острого дефицита репетиционных помещений для артистов, а также вопрос хранения реквизита и размещения производственных цехов.