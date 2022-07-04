Иркутская область, 24 сентября, 2008, 16:35 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Иркутской области на 2009 год составит 4 млрд 924 млн 36 тыс. рублей или 10,4% утвержденного общего годового объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Таковы показатели проекта главного финансового документа региона, который был внесен в Законодательное собрание.

В проекте бюджета предусмотрены источники покрытия дефицита бюджета. Например, привлечение средств от размещения государственных облигаций Иркутской области в объеме 8 млрд 412 млн 539 тыс. рублей. Погашение основной суммы задолженности по ранее выпущенным облигациям составит 3 млрд 988 млн 950 тыс. рублей. Кроме того, планируется привлечение и погашение кредитов коммерческих банков в объеме 5 млрд 500 млн рублей и другие меры.

При этом предельный объем государственного внутреннего долга Иркутской области составит 20 млрд 194 млн 963 тыс. рублей или 42,5% к объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, сообщило ИРА "Телеинформ".