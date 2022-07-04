Екатеринбург, , 10:38 — REGNUM Наращивание поставок продукции агропромышленного комплекса, машиностроения и вертолетов в Татарию из Пермского края обсудили 4 июля главы регионов Рустам Минниханов и Дмитрий Махонин в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

ИННОПРОМ Innoprom.com

Обращаясь к коллеге, Минниханов отметил, что Пермский край является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Татарии. Товарооборот между регионами зафиксирован на уровне 15 млрд рублей. Татария заинтересована в расширении объемов таких поставок, как продукции машиностроения, агропромышленного комплекса, вертолетов. Среди приоритетных также сотрудничество в области развития рынка нефтепродуктов и кооперации в сфере нефтепереработки и энергетике.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества по доставке грузов водным путем, судостроения и организации судоходства.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин напомнил, что в 2024 году регион проведет в селе Барда Всероссийский сельский Сабантуй.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 4 июля стартовал международная промышленная выставка «Иннопром-2022». Она проходит на площадке «Екатеринбург-Экспо». Участие в выставке принимают около 30 стран.

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