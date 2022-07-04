* талибов — запрещённая в России организация

Айбак, Афганистан, 4 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Саманган сообщают, что губернатор провинции на время своего отсутствия незаконно назначил своего секретаря главой провинции вместо заместителя губернатора. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Собеседники издания заявили, что Абдул Рахман Кундузи, губернатор Самангана, как минимум дважды ездил в Саудовскую Аравию за последние три месяца. При этом на время своих поездок за пределы Самангана вместо заместителя губернатора и главы провинциального совета он передавал полномочия своему секретарю и издавал соответствующий приказ.

Согласно источникам, такое поведение талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатора свидетельствует о его недоверии к непуштунским чиновникам Самангана.

Отметим, что незаконные действия и избирательное применение нормативных актов талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является чем-то беспрецедентным в Афганистане.