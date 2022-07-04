Екатеринбург, 4 июля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Турецкие производители готовы в кратчайшие сроки заместить продукцию западных компаний, ушедших с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Об этом 3 июля в ходе деловых встреч XII международной промышленной выставки «Иннопром» заявил директор департамента экспорта министерства торговли Турции Мехмет Али Калычкайа.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Мы заинтересованы в получении от свердловских партнеров заявок на поставки высокотехнологичной продукции, готовы подбирать аналоги, ранее поставлявшейся европейской техники. У нас есть интересный инструмент — байерские программы, и мы готовы поддерживать иностранные миссии, заинтересованные в импорте из Турции», — сказал Калычкайа на встрече в Уральской Торгово-промышленной палате.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, товарооборот между Свердловской областью и Турцией состоит в основном из уральского экспорта. При этом Турция является одним из основных торговых партнёров региона.

В ходе встречи стороны достигли договорённости о дальнейшем сотрудничестве. Свердловская область предоставит турецкой стороне список необходимых товаров. В свою очередь Турция определит надёжных производителей и организует поставки.

Напомним, с 4 по 7 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром-2022». В ней принимают участие представители более 30 стран.