Торонто, Канада, , 09:57 — REGNUM Американский рэпер Drake удивил зрителей своим появлением на концерте группы Backstreet Boys в Торонто (Канада). Об этом сообщило Variety.

Drake Кадр из интервью

Как отмечает СМИ, когда Backstreet Boys заканчивала своё выступление, Drake присоединился к группе и исполнил с ней хит I Want It That Way. Рэпер объяснил, что эта песня много для него значила, когда ему было 13 лет: «На моей бар-мицве, впервые в жизни, девушка, в которую я был влюблён, подошла ко мне, когда играла одна из величайших песен в мире, и спросила, не стану ли я с ней танцевать».

ИА REGNUM напоминает, что трек I Want It That Way вышел в 1999 году в составе третьего студийного альбома Backstreet Boys — Millennium. Песня была номинирована на три премии «Грэмми».

