Иркутск, 4 июля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 4 июля обнародовало статистику дорожно-транспортных происшествий за прошедшую неделю (с 27 июня по 3 июля). Всего за этот период в регионе случилось 51 дорожно-транспортное происшествие.

МВД ДТП в Приангарье

В авариях погибли четыре человека, 66 человек получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, с участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано два ДТП. Кроме того, еще в двух авариях водители отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.

Рейтинг причин ДТП возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения- девять; несоблюдение очерёдности проезда- семь; неправильный выбор дистанции — четыре.

Как сообщало ИА REGNUM, за 13 — 19 июня в Иркутской области случилось 61 ДТП, в котором шесть человек погибли, 77 человек получили травмы различной степени тяжести.

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