Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM Из-за пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Тушение пожара на Тимуровской улице в Санкт-Петербурге Пресс-служба ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

В дежурный штаб спасателей сообщение о возгорании поступило в 8:24 мск. По данным очевидцев, пожар возник в доме № 9, корпус 1 на Тимуровской улице в Калининском районе города.

Пожарные установили, что в двухкомнатной отдельной квартире, в одной из комнат, площадь которой 16 кв. метров, обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. В 9 часов утра спасатели уже ликвидировали пожар.

Тушением пожара занимались 15 пожарных на трех единицах техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге действует режим пожарной опасности четвертого класса, что подразумевает усиленные меры противопожарной безопасности. Он введён из-за сухой и жаркой погоды в регионе.