Москва, , 09:56 — REGNUM Прекращение импорта вакцин американской компанией MSD никак не скажется на доступности вакцинации в России, заявил 4 июля помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме», — сказал он ТАСС.

Кузнецов добавил, что вакцинация против ветряной оспой проводят по эпидемиологическим показаниям согласно календарю прививок, а стабильность поставок вакцин обеспечивают несколько производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская фармацевтическая компания MSD намерена перестать поставлять в Россию свои вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита.

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