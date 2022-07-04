Великий Новгород, , 09:56 — REGNUM Житель города Старая Русса Новгородской области, рядовой Дмитрий Зорин погиб при исполнении воинского долга в ходе военной специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил 4 июля губернатор региона Андрей Никитин. По его словам, 43-летний Зорин был опытным воином.

Дмитрий Зорин vk.com/nikitinandrey2017

«Срочную службу Дмитрий проходил в легендарной 6-й роте 76-й воздушно-десантной дивизии 104-го отдельного полка «Череха». Принимал участие во второй чеченской кампании и операции в Косово», — рассказал губернатор.

У Дмитрия Зорина остались сын и дочь.

«Это огромное горе и невосполнимая утрата. Выражаю искренние соболезнования семье и близким. Скорблю вместе с вами. Вечная память герою!», — написал глава региона на своей странице в соцсети.

Всего к настоящему моменту за время спецоперации Вооруженных сил России на Украине власти Новгородской области сообщили о гибели восьми жителей региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Солдат из Новгородской области погиб в ходе спецоперации на Украине