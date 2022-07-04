Москва, 4 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Отказ от ввоза в Россию импортных вакцин от кори, паротита и краснухи со стороны компании МСД не окажет негативного влияния на ситуацию в здравоохранении, поскольку все нужды закрываются отечественными производителями. Об этом РИА Новости заявил замглавы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Вакцина

«Это не окажет негативного влияния на доступность вакцинации в нашей стране. Вакцинация детей от кори, паротита и краснухи производится в рамках национального календаря прививок. Необходимые объемы вакцины закупаются централизованно у отечественного производителя, потребность обеспечена в полном объеме», — сказал Кузнецов.

По его словам, проведение процедуры вакцинации от ветряной оспы реализуется в рамках календаря прививок по эпидемиологическим показаниям. Он отметил, что в России имеются несколько препаратов разных производителей, и потребность в них обеспечена.