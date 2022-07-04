Копенгаген, 4 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В результате стрельбы в торговом центре (ТЦ) в Копенгагене, которая произошла вечером 3 июля, погибли двое 17-летних жителей Дании, а также 47-летний гражданин России. Об этом 3 июля вечером рассказал на пресс-конференции, которую транслировали датские СМИ, шеф копенгагенской полиции Сёрен Томассен.

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«Трое погибших — это 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством», — сказал он.

Помимо того, Томассен добавил, что ещё четыре человека при стрельбе были серьёзно ранены и уточнил, что это две датчанки в возрасте 40 и 19 лет, а также 50-летний мужчина и 16-летняя девушка из Швеции, которые находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жертвами стрельбы стали три человека, ещё трое получили ранения в торговом центре в столице Дании городе Копенгагене.