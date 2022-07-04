Самара, , 09:57 — REGNUM Руководителя фирмы заподозрили в хищении денег при реализации государственных программ в Самарской области. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дело ru.torange.biz

По версии следствия, с апреля по май 2020 года фигурант уголовного дела похитил деньги, выделенные на выполнение работ по ремонту памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенных в населенных пунктах Волжского района, в том числе в поселках Черновский, Домашкины Вершины, Просвет.

Отмечается, что эти работы выполнялись подрядчиком в рамках госпрограммы «Содействие развитию благоустройства территории муниципальных образований в Самарской области на 2014−2022 годы».

В материалах дела указано, что объемы выполненных работ не соответствуют требованиям проектно-сметной документации.

«Следствием выявлено семь фактов противоправной деятельности подозреваемого, общая сумма ущерба, нанесенного администрации муниципального района составила более одного миллиона 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что с июня 2019 года по июль 2022 года предприятие, которым руководил подозреваемый, в рамках реализации нацпроекта «Образование» заключило контракты на ремонт образовательных учреждений в шести населенных пунктах Волжского района.

В материалах дела указано, что по итогам выполненных работ были составлены акты, в которых содержалась недостоверная информация относительно объемов работ, что послужило основанием для перечисления на расчетные счета предприятия — подрядчика денег в размере свыше четырех миллионов рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

«Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 6 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области», — сообщает пресс-служба.

Расследование дела продолжается.