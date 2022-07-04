Москва, , 09:54 — REGNUM В мае–июне 2022 года в РФ наблюдалось замедление инфляции и даже дефляционные тенденции, что можно объяснить несколькими причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 июля заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инфляция Pixabay.com

«Снижение реальных располагаемых доходов населения, а также общая неопределенность угнетающе влияют на платежеспособный спрос, а снижение спроса, в свою очередь, и на деловую активность, — сказал Мастеров. — Наблюдается существенное снижение потребительской активности. Кроме того, российская экономика переживает последствия шоков, связанных с разрывом производственных, логистических, торгово-экономических связей со многими западными странами. Новые схемы пока не выстроены, не совсем понятно, насколько эффективным и затратным окажется параллельный импорт».

Как отметил экономист, правительства западных стран будут стремиться отслеживать подобные схемы и препятствовать их реализации.

«Кроме того, III квартал — это период пика отпусков. В этих условиях идет снижение как потребительской активности по большинству секторов, не связанных с туризмом и отдыхом, так и деловой активности. Также в летние месяцы действуют сезонные факторы, сдерживающие рост цен на плодоовощную продукцию, что может как затормозить рост цен на продовольствие, так и способствовать их снижению. С учетом этих факторов не стоит в III квартале ждать ускорения инфляционных процессов в российской экономике, — считает Мастеров. — В то же время не стоит ждать и значительного снижения инфляции. По мере исчерпания складских запасов будет нарастать дефицит по импортным позициям непродовольственных товаров, не имеющих полноценных российских аналогов. Это многие сегменты рынка, связанного с бытовой, компьютерной техникой и др. Поэтому в складывающихся условиях можно ожидать некоторого замедления инфляции на 1-2%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что к осени 2022 года инфляция в России замедлится, но всё равно останется на высоком уровне.