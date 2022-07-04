Тбилиси, 4 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Грузии с 4 июля вступил в силу запрет на экспорт пшеницы и ячменя местного производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства окружающей среды и сельского хозяйства страны.

Пшеница

«Для обеспечения продовольственной безопасности важно, чтобы реализация пшеницы и ячменя местного производства происходила только на внутреннем рынке», — сказал по этому поводу глава минсельхоза Отар Шамугии.

Запрет вводится до 4 июля 2023 года. До этого экспорт зерновых из Грузии производился в Ирак и Иран.

Стоит отметить, что в Грузии производят примерно 15% пшеницы от годового объёма потребления, а остальное — импортируют. Большая часть экспорта зерна приходится на Россию. При этом объёмы закупаемого зерна за последний год сократились. Из-за ввода в РФ заградительных пошлин, в Грузии стали переходить на покупку российской муки.