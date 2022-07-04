Белгород, 4 июля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Молиться о прекращении кровопролития призвал верующих митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Обращение главы Белгородской митрополии опубликовано 4 июля.

https://www.beleparh.ru Белгородская епархия

Митрополит обратился к прихожанам после обстрела Белгорода.

«Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, «перековать мечи на орала», — говориться в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Белгорода повреждено более 60 домов, частных и многоквартирных.