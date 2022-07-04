Мариинск, Кемеровская область, 4 июля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Житель Кемеровской области взыскал со структурного подразделения администрации более 300 тысяч рублей за повреждение автомобиля. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мариинском городском суде.

Samarskie-voditeli.ru Разбитая дорога

Напомним, что в мае 2021 года родственница владельца автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из улиц заехала левым передним колесом в выбоину на дороге. Ограждения или предупреждающие знаки здесь отсутствовали. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не установили вины водителя. Позже владелец автомобиля уведомил территориальное управление администрации о предстоящем осмотре машины, на который представитель ведомства не явился. После расчёта стоимости ущерба собственник автомобиля обратился в суд.

«Суд пришёл к выводу, что причиной дорожно-транспортного происшествия явилась дорожная выбоина глубиной до 70 сантиметров, образовавшаяся в результате ненадлежащего состояния проезжей части дороги, допущенного по вине Мариинского территориального управления администрации Мариинского муниципального округа», — уточнили в суде.

В пользу истца было взыскано более 300 тысяч рублей. Мариинское территориальное управление обжаловало решение суда в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения.