Барнаул, , 09:51 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий: 5 и 6 июля в регионе ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Град

По предварительным данным синоптиков, усиление ветра с выпадением осадков ожидается в Алейском, Курьинском, Шипуновском, Змеиногорском, Краснощековском, Чарышском, Рубцовском и Угловском районах.

Также в период с 5 по 8 июля местами сохранится высокая (4 класс), в Угловском районе чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Алтайском крае демонстрировала в конце июня 2022 года. В оперативном предупреждении говорилось о дождях и грозах 29 июня и ночью 30 июня.

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