Екатеринбург, 4 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Свердловской области устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области дорожная авария в Свердловской области

Трагедия произошла утром 4 июля на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель автомашины «Форд» выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАзом» с полуприцепом.

Водитель грузовика применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось.