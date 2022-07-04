Донецк, 4 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 9:30 зафиксирован удар с позиций в Красногоровке. По Александровке украинские артиллеристы выпустили 12 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел Петровского района Донецка.