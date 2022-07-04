Петропавловск-Камчатский, , 09:50 — REGNUM По результатам голосования аэропорту Паланы будет присвоено имя советского государственного и партийного деятеля, первого председателя исполкома Корякского окружного Совета депутатов трудящихся Макара Михайловича Обухова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Читайте также: Владимир Путин поздравил жителей Камчатки с 15-летием образования края

За него проголосовали 906 жителей Камчатки.

«Сами жители решили, что аэропорту Паланы по итогу конкурса будет присвоено имя Макара Михайловича Обухова. Это означает, что сами жители определили, что человек, который во многом определял развитие округа, стоя у руля и руководя, достоин того, чтобы его имя было увековечено в названии аэропорта Паланы. Поздравляю всех жителей посёлка Палана, Корякского округа и всего Камчатского края с этим историческим событием», — сказал губернатор края Владимир Солодов.

На втором месте, по итогам голосования, набрав 729 голосов оказался лётчик, Герой РФ Олег Евгеньевич Мутовин, на третьем ительменский поэт и писатель Георгий Германович Поротов, за которого отдали 524 голоса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 1 июля поздравил жителей Камчатки с 15-летием со дня слияния Камчатской области и Корякского автономного округа в единый субъект — Камчатский край.