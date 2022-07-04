* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 4 июля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат разведка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовала двух сотрудников прокуратуры провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Fokusutama.com Арест

Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли прямо с места работы Фархада Каризада и Насера ​​Ширзади. Об их судьбе пока ничего не известно.

Известно, что эти двое сотрудников работали в прокуратуре во времена республики и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попросили их продолжать выполнять свои обязанности после того, как пришли к власти.

Пока неизвестно, за какое преступление талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка арестовала этих двух человек, но это вызвало беспокойство у сотрудников бывшего правительства, которые до сих пор работают в этом ведомстве.